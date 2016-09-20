2台灣人涉走私40公斤冰毒 在日被捕

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共同社報導，日本神奈川縣警方逮捕2名台灣人，他們涉嫌將約40公斤冰毒（黑市價格約28億日元，約合台幣8.7億元）分成逾300份，藏在約180個背包內從台灣走私至日本。

他們兩人被控違反興奮劑管制法。據悉，2名嫌疑人否認犯罪，表示「並不知道是冰毒」。

這2人涉嫌於今年8月將冰毒放入裝在紙板箱裡的背包內，通過國際郵件走私至日本。

據辦案人員透露，橫濱海關川崎外郵辦事處檢查時發現問題，將裡面的東西換掉後追蹤其下落。

9月7日2人前往橫濱市中區酒店取件時，被警方以涉嫌違反毒品特例法為由當場逮捕。1050920

(中央社)