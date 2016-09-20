觀望美日央行決定 香港股市持平

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香港股市今天收盤小跌，主因美國與日本中央銀行即將作出政策決定，投資人不願再押寶新的部位。

恆生指數下跌0.1%，收在23530.86點；國企股指數持平，收在9751.44點。

外界普遍預期聯準會明天將維持基準利率不變，而日本銀行則可望進一步放寬貨幣政策，但經濟專家對於央行將採取什麼措施意見分歧。1050920

(中央社)