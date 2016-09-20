漁船涉高雄外海電魚 查獲214公斤

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海洋巡防總局高雄海巡隊今天查獲郭姓船長及1名印尼籍漁工涉嫌於高雄外海電魚，查扣包括蝦子和章魚等漁獲共214公斤，全案送辦。

高雄海巡隊表示，持續執行「護永專案」，今天在高雄西子灣至柴山海域，發現郭男與這名印尼籍漁工涉嫌非法電魚後，登船檢查查出使用發電機及蓄電池連接24伏特電纜線輸送電力，進行拖網作業。

高雄海巡隊共查獲蝦子、螃蟹和章魚等共214公斤，以及電纜線350公尺，訊後全案依違反漁業法第48條移送高雄地檢署偵辦。1050920

(中央社)