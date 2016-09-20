府：若帕運打壓屬實 將向中國大陸抗議
帕運代表團團長陳李綢今天向總統蔡英文說，這次在里約帕運受到中國打壓。總統府發言人黃重諺說，已請政院了解實際狀況，若確有這情形，政府會向主辦單位及中國大陸提出抗議。
蔡總統今天接見帕拉林匹克運動會代表團，團長陳李綢向蔡總統說，這次在里約帕運受到中國打壓，中國透過帕委會要求代表團把制服上面的會徽從國徽改成黨徽。
黃重諺受訪指出，蔡總統已經交待行政院去了解實際的狀況；他說，如果確有這情形，政府會向主辦單位及中國大陸提出抗議。
另外，陳李綢今天也提到，帕運選手獎金最高峰是前總統陳水扁，因陳水扁夫人吳淑珍，當時獎金是正常人一半，現在是正常人的1/10，希望獎金酌予增加；並希望在各地區運動中心提供機會，讓身障選手有練習空間。
對於這些訴求，黃重諺說，蔡總統覺得這些方向是正確的，就讓體育署去研究。1050920
(中央社)
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