宣導交通安全 彰縣交通事故零成長
白天開燈安全行，行人優先好安心。為有效推動「交通事故零成長」，彰化縣政府上午請來迷失魔幻劇團員扮美猴王演出行動劇，呼籲用路人酒後不開車、汽機車白天開頭燈等正確交安觀念，本周六還將在員林火車站北側橋下廣場，辦理大型宣導活動，喚醒縣民交安危機意識，降低事故發生及傷亡機率。
新聞處長林德宇、政風處長許金來、警察局長楊崇德、交通警察隊長紀孝蘇都出席記者會；副縣長周志中說，全民瘋寶可夢，汽、機車駕駛人與行人為了抓寶，全部成了低頭族，忽略自身與他人安全，險象環生。
紀孝蘇指出，根據統計，機車事故、高齡者用路安全及酒後駕車問，長期佔居全國交通事故前三名；十次車禍九次快，要做到不爭道、不搶快、路口減速停讓，才能真正保護所有用路人。
周志中說，彰化縣將「交通事故零成長」列為重要施政目標，近五年來A1交通事故死亡人數逐年下降，去年更從103年的151人減至138人，降低8.6%，宣導已見成效；歡迎民眾周末踴躍參與宣導活動，提升為「速度管理」、「路口停讓」、「機車安全」、「汽、機車白天開頭燈」及「自行車騎車安全」等觀念與法律常識。
(中時)
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