被控性侵詐財 秦偉今出庭搞變裝
藝人秦偉遭多名女子指控性侵、詐財，台北地檢署密訊多名提告女子後，8月2日搜索並約談秦偉，依詐欺等罪嫌命以50萬元交保，並限制住居出境出海。檢察官今第三度傳喚秦偉到案，但秦偉怕被認出，開庭前後大變身，反引來來往民眾側目。
全案起因一名女子6月間在臉書爆料，指有位名字後面有「偉」的藝人，性侵至少1000人，隨後更指秦偉6年前藉口做造型，要求她前往家中，以結婚為幌子騙她上床；造型師還稱接獲許多被害人私訊，透露秦偉在教會尋找獵物，更有人指控有未成年少女受害，北檢為此主動分案調查。
本月13日，出面爆料的女子隻身抵北檢作證，檢察官今再傳秦偉，目的是比對兩造說詞。
據指出，秦偉今日下午出庭原戴著口罩、棒球帽，身著白襯衫，庭訊後大變身，改穿黑帽、灰色外套，從北院大門離去。
(中時)
關鍵字：秦偉
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