海碩男網》一哥盧彥勳過頭關 單打挺進16強

盧彥勳海碩男網首輪直落二擊敗張擇挺進次輪。(海碩整合行銷提供)

相隔一年重返海碩盃，我國網球一哥盧彥勳20日單打首輪7比5、6比2擊敗中國大陸張擇挺進16強，回憶去年此時還在做復健，今年初手臂動刀術後復出至今表現不俗，盧彥勳笑說沒料到。

盧彥勳首盤7比5，盤開賽雙方互破，不過盧彥勳盤末把握機會兩度破發對手，連下3局，最終7比5、6比2無懸念挺進16強，對戰張擇寫下3戰全勝。

2013、2014年海碩男網單打連霸，盧彥勳去年因腰傷無緣挑戰3連霸，年初手肘動刀後再戰海碩，盧彥勳說，「去年這時候我還在復健、做治療，能在台灣出賽當然還是有不同感覺，告訴自己盡量去發揮一場場來。」

養傷期間排名一度掉出百名，前半年沒比賽，但傷癒復出後仍有不錯表現，拿下2座挑戰賽金盃，美網後排名再小升兩名到71，盧彥勳坦言超乎預期，笑說，「畢竟我33歲，術前也不確定是不是能很快投入比賽，這表現算是滿意了，當然還需要時間，讓自己更穩定。」

盧彥勳下一戰將碰頭首戰擊敗陳迪的義大利瓦尼，賽前他2度交手都勝出，有望拿下8強門票。

(中時電子報)