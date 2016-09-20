海碩男網》一哥盧彥勳過頭關 單打挺進16強
相隔一年重返海碩盃，我國網球一哥盧彥勳20日單打首輪7比5、6比2擊敗中國大陸張擇挺進16強，回憶去年此時還在做復健，今年初手臂動刀術後復出至今表現不俗，盧彥勳笑說沒料到。
盧彥勳首盤7比5，盤開賽雙方互破，不過盧彥勳盤末把握機會兩度破發對手，連下3局，最終7比5、6比2無懸念挺進16強，對戰張擇寫下3戰全勝。
2013、2014年海碩男網單打連霸，盧彥勳去年因腰傷無緣挑戰3連霸，年初手肘動刀後再戰海碩，盧彥勳說，「去年這時候我還在復健、做治療，能在台灣出賽當然還是有不同感覺，告訴自己盡量去發揮一場場來。」
養傷期間排名一度掉出百名，前半年沒比賽，但傷癒復出後仍有不錯表現，拿下2座挑戰賽金盃，美網後排名再小升兩名到71，盧彥勳坦言超乎預期，笑說，「畢竟我33歲，術前也不確定是不是能很快投入比賽，這表現算是滿意了，當然還需要時間，讓自己更穩定。」
盧彥勳下一戰將碰頭首戰擊敗陳迪的義大利瓦尼，賽前他2度交手都勝出，有望拿下8強門票。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。