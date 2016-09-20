破獲市值25億日圓毒品 日警逮補2台灣人

日本警方今宣布破獲最大宗國際包裹運毒，並逮補2名台灣男女。(取自NHK網頁）

日本警方今(20)宣布，破獲最大宗國際包裹運毒案，並逮補2名台灣男女。從台灣郵寄來的國際包裹，夾藏40公斤興奮劑毒品，警方正調查此案是否與大型走私組織有所關連，不過2人目前都否認運毒。

根據NHK報導，被逮捕的涉案台灣人為51歲洪小玲與32歲小王凱正。警方及海關表示，上個月下旬自台灣寄來的包裹，夾藏約40公斤的興奮劑，其市值高達25億日圓（約合7.7億台幣)。

據了解，這些毒品被夾在180個背包底層，海關用X光掃瞄查出。其後背包被送往橫濱市內一家飯店，當場逮補取貨的2人。海關表示，這是日本破獲最大宗國際包裹運毒案。

對於警方指控，兩人供稱是郵寄背包，均否認運毒。

(集團連線報導)