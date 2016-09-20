推廣閱讀 南投縣府今頒獎感謝16企業團體和個人

南投縣副縣長陳正昇〈中右〉頒感謝狀給長期捐贈書籍的台灣閱讀文化基金會及環鴻科技等16個企業團體和個人。（楊樹煌攝）

南投縣政府頒獎表揚縣內7位閱讀超過500本的小學生。（楊樹煌攝）

南投縣教育處長彭雅玲〈左〉頒獎表揚推廣閱讀活動有功人員─埔里國小前校長張月玲。（楊樹煌攝）

埔里育英國小「愛的書庫揭牌儀式」。（楊樹煌攝）

南投縣副縣長陳正昇〈中〉轉贈教育部「每人1本書」由育英國小張予浩〈前右〉、曾榆涵〈左〉2位可愛新生代表接受。（楊樹煌攝）

南投縣政府今〈20日〉在埔里育英國小舉辦「閱讀起步走‧政府與民間合作贈書」及「愛的書庫揭牌儀式」，由副縣長陳正昇主持，除轉贈教育部「每人1本書」外，也頒獎感謝長期捐贈書籍的台灣閱讀文化基金會及環鴻科技等16個企業團體和個人，並表揚縣內7位閱讀超過500本的小學生。

陳副縣長指南投縣是全國「愛的書庫」發源地，發展迄今已10餘年，縣內共有16座愛心書庫，各校都能充分配合政策，積極推動閱讀教育，已有21所學校獲得教育部閱讀磐石獎。而且南投縣在全國縣市教育力評比「閱讀力」名列全國第4名，成績亮眼；盼各界持續推動，讓學童閱讀發揮更大效力。

今天的記者會首由育英國小師生的小提琴及帶動唱，揭開序幕；並配合教育部「閱讀起步走‧送給新鮮人一生最好的禮物‧每人1本書」，特由陳副縣長代表轉贈本縣每位小學1年級新生每人1本書，由育英國小張予浩、曾榆涵2位可愛新生代表接受。

今在會中也由陳副縣長和教育處長彭雅玲分別頒感謝狀給長期捐贈及推動閱讀的台灣閱讀文化基金會等16個企業團體和個人，同時配合育英國小愛的書庫揭牌，環鴻科技公司並捐贈該校40箱新書，新竹物流公司則將長期協助書箱運送，憑藉物流專業，讓電子借閱發揮最大功能。

7位閱讀突破500本的學生則來自前山、平和等縣內各校，最多者甚至已閱讀2千本以上。現就讀中原國小3年級的吳晟至在2年及便已突破500本，最愛借閱繪本、故事書，在圖畫與文字中培養豐富想像力；平和國小5年級的陳仕育則熱愛小說類書籍，至少已閱讀2千本，豐富的閱讀量，讓他學習到處世道理。

育英國小愛的書庫自從埔里鎮立圖書館搬遷以來，一直未正式揭牌，本次特別舉行揭牌儀式。隨後，陳副縣長和彭處長也陪同貴賓前往該校書庫訪視，多達245箱的庫藏，為縣內提供豐富的圖書交流與資源。

(中時)