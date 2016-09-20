楊芳玲辭呈 北市府本周將批准
台北市法務局長楊芳玲請辭，今天傍晚也發出一紙書面聲明，詳述請辭原因。台北市政府發言人林鶴明剛剛表示，楊局長目前是請假狀態，職務由副局長林淑華代理，柯會在本周准予她辭職。
林鶴明表示，柯文哲今中午有和楊局長一起共進午餐，兩人針對法務局相關業務交換意見，雙方會談時間約一個小時左右，氣氛融洽。針對請辭一事，柯則表示尊重其個人離職的意願，將會於本周准予辭職，法務局相關工作先由林淑華代理，確保議會期間政務說明與推動順利進行。
此外，針對楊在聲明中提到相關政策與市長討論之情形，林鶴明也轉述柯的回應表示，一個團隊本來就會有不同意見，市府相關施政一定是依法行政，對於不同想法本來就應該充分討論交換意見。
(集團連線報導)
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