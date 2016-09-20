《小巴士TAYO》東森幼幼獨家播出

《小巴士TAYO》寓教於樂，在韓播出後造成轟動。（東森幼幼台提供）

韓國電視動畫《小巴士TAYO》在台灣播出囉！《小巴士TAYO》在韓國大受觀眾喜愛，因故事內容圍繞著學習和互助，還曾獲得韓國內容獎第一名（Korean Contents Awards）與亞洲電視大獎最佳兒童節目（Asia Television Awards）。東森幼幼台獨家引進最新一季《小巴士TAYO》，特地邀請柳丁哥哥代言並主唱中文主題曲，勢必造成台灣小朋友的歡迎。

動畫卡通中的主角 TAYO（藍色）、妮妮（黃色）、小吉（綠色）、瑞瑞（紅色）深受小朋友喜好，首爾巿政府原本只打造了4台TAYO主題公車，因太受當地民眾歡迎，為避免民眾排隊搶搭，到今年止已增加至100台。目前《小巴士TAYO》穿梭在首爾巿區的景觀處處可見。

《小巴士TAYO》東森幼幼台周一至周五早上11點播出。

(中時)