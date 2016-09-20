蔡康永青春期 李宗盛、羅大佑相陪
KKBOX日前推出「青春永燃」系列影片，蔡康永強力推薦：「音樂是人生不同階段的背景，我的青春由李宗盛、羅大佑的歌相佐共渡。」回憶到美國洛杉磯留學時，在舉目無親、課業繁重壓力下，陪伴他的就是李宗盛（大哥）的《生命中的精靈》專輯。
他當時總是邊讀書邊聽音樂，用英文寫劇本或交報告，做任何事都有大哥的歌聲陪伴，他形容：「聽得滾瓜爛熟，連每個旋律的轉折，我都非常熟悉。」多年後他與李宗盛分享，李卻大笑「不相信」，蔡康永還立刻哼唱歌曲證明。
被問哪首歌代表青春？他選出羅大佑的〈穿過你的黑髮的我的手〉，指出相對應的歌就是〈You Are So Beautiful To Me〉，他說：「這首歌只有一句歌詞反覆地唱，我覺得這兩首歌同時形成了一個難以抹滅的印象，讓我想到少年時光那種不斷的想要傾訴，然後被聽見的感覺。」
KKBOX也與知名插畫家「歡唱99俱樂部」合作，推出期間限定的「歡唱青春日記」連載漫畫，搭配上周杰倫、蔡依林、張惠妹等天王天后的經典歌曲，令網友看得捧腹大笑。
(中時)
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