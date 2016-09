蔡康永青春期 李宗盛、羅大佑相陪

蔡康永透過經典歌曲來回憶青春。(KKBOX提供)

KKBOX日前推出「青春永燃」系列影片,蔡康永強力推薦:「音樂是人生不同階段的背景,我的青春由李宗盛、羅大佑的歌相佐共渡。」回憶到美國洛杉磯留學時,在舉目無親、課業繁重壓力下,陪伴他的就是李宗盛(大哥)的《生命中的精靈》專輯。

他當時總是邊讀書邊聽音樂,用英文寫劇本或交報告,做任何事都有大哥的歌聲陪伴,他形容:「聽得滾瓜爛熟,連每個旋律的轉折,我都非常熟悉。」多年後他與李宗盛分享,李卻大笑「不相信」,蔡康永還立刻哼唱歌曲證明。

被問哪首歌代表青春?他選出羅大佑的〈穿過你的黑髮的我的手〉,指出相對應的歌就是〈You Are So Beautiful To Me〉,他說:「這首歌只有一句歌詞反覆地唱,我覺得這兩首歌同時形成了一個難以抹滅的印象,讓我想到少年時光那種不斷的想要傾訴,然後被聽見的感覺。」

KKBOX也與知名插畫家「歡唱99俱樂部」合作,推出期間限定的「歡唱青春日記」連載漫畫,搭配上周杰倫、蔡依林、張惠妹等天王天后的經典歌曲,令網友看得捧腹大笑。

(中時)