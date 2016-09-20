買iPhone 7直接辭退 陸奇葩規定
中國大陸河南省一家公司祭出新規，禁止員工購買新款蘋果手機，若發現違規者，將直接被辭退。公司行政部門表示，選在「918」祭出這項新規定，是希望「能喚起員工的愛國之心」。
大陸映象網官方微博報導，多名網友近來把公司最新規定的文件上傳網路，這項通知寫道：「凡我公司員工嚴禁購買和使用iPhone7和iPhone7 Plus，一經發現違規者，直接到公司辦理辭職手續。」
這項通知中還提到，「如果我們經濟較寬裕，如果我們條件允許，請讓我們更關心父母的健康，更關愛孩子的成長，更關注生命的可貴，更關懷國家的興亡。」
此事引發大陸網友瘋狂轉載和討論。有網友表示，可以理解公司老板的愛國之心，也很贊同呼籲員工關心家人的做法。但也有網友認為，此舉太過簡單粗暴，且有違法之嫌。
映象網轉述這家公司行政部門一名劉姓工作人員指出，網上傳的這份通知是真的，公司確實在9月18日下發這項通知。
他說，這份通知是公司董事長直接下發的。因為看到許多因購買手機而出現的極端事件，董事長希望自己的員工不要走上歧途。同時希望在「918」這個特殊日子能喚起員工的愛國之心，因此下發這個規定。
不過，劉先生也說，「如果真的有員工購買了手機，應該也不會真的就辭退。」這項規定是希望對員工的價值觀有引導作用，希望他們不要盲目追求物質。
報導說引述法律專家指出，這家公司的上述規定已違反大陸「勞動合同（合約）法」，如果有員工因為購買蘋果手機而遭到辭退，該公司還應該向被辭退員工賠償。1050920
(中央社)
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