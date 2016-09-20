一眼認出通緝犯 苗警跑百米逮人

苗栗縣43歲彭姓男子因案遭通緝，今天下午在苗栗市電子遊藝場前被眼尖員警認出攔查，一度拔腿狂奔拒捕，仍被警方以跑百米速度追上，雙方爆發激烈扭打後，彭男仍遭壓制逮捕。

警方指出，彭男因涉毒品案及偽造有價證券案，7月間分別遭苗栗及台中地檢署發布通緝，今天下午1時30分許在苗栗市饒平街一家電子遊藝場附近，被執行巡邏勤務的北苗派出所警員一眼認出。

眼尖員警認出當時正準備開車離去的彭姓男子是轄內通緝犯，立即趨前攔截盤查，對方起初佯裝配合，隨即又趁隙拔腿狂奔逃逸；員警也以衝刺跑百米速度追緝，不到300公尺就將他攔下，雙方一度爆發激烈扭打。

員警最後順利壓制彭男，並在他駕駛自小客車內起出2包、重約3.7公克毒品安非他命，訊後依違反毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。1050920

(中央社)