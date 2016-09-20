一眼認出通緝犯 苗警跑百米逮人
苗栗縣43歲彭姓男子因案遭通緝，今天下午在苗栗市電子遊藝場前被眼尖員警認出攔查，一度拔腿狂奔拒捕，仍被警方以跑百米速度追上，雙方爆發激烈扭打後，彭男仍遭壓制逮捕。
警方指出，彭男因涉毒品案及偽造有價證券案，7月間分別遭苗栗及台中地檢署發布通緝，今天下午1時30分許在苗栗市饒平街一家電子遊藝場附近，被執行巡邏勤務的北苗派出所警員一眼認出。
眼尖員警認出當時正準備開車離去的彭姓男子是轄內通緝犯，立即趨前攔截盤查，對方起初佯裝配合，隨即又趁隙拔腿狂奔逃逸；員警也以衝刺跑百米速度追緝，不到300公尺就將他攔下，雙方一度爆發激烈扭打。
員警最後順利壓制彭男，並在他駕駛自小客車內起出2包、重約3.7公克毒品安非他命，訊後依違反毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。