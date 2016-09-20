謊稱要捉寶可夢 欲盜捕食蛇龜被逮

(中央社記者朱則瑋台北20日電)警政署保七總隊今早赴翡翠水庫執行食蛇龜巡護計畫，在新店區桂山路逮到馬姓嫌疑人2人，他們供稱睡不著來抓寶可夢，但警方當場取獲自製霰彈獵槍、毒品，2人才坦承要捉食蛇龜。

保七總隊第四大隊羅東分隊警員潘復榮、白忠倫及劉立全等3人，今天早上7時37分巡邏時，在新北市新店區桂山路197巷翡翠水庫旁產業道路發現一輛小貨車，形跡可疑，懷疑是不法分子前來盜捕食蛇龜，立即在現場埋伏，果真等到馬姓嫌疑人等2人前來取車。

警方上前盤查，馬嫌稱睡不著前來抓寶可夢，但神色閃爍異常，警方先請2人出示證件，另一名警員則繞至後方查看，確認馬嫌等人攜帶非法自製霰彈獵槍1支，並起出制式霰彈槍子彈7發，當場戳破其謊言，同時在背包取獲安非他命。

警方表示，該自製霰彈槍火力強大，在50公尺內瞄哪裡就打哪裡，馬嫌坦承要來到捕食蛇龜，但因莫蘭蒂及馬勒卡颱風山區下豪大雨，野生動物均遷徙躲避風雨，所以撲空，沒想到反而被警察當場捉個正著。1050920

(中央社)