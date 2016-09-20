謊稱要捉寶可夢 欲盜捕食蛇龜被逮
(中央社記者朱則瑋台北20日電)警政署保七總隊今早赴翡翠水庫執行食蛇龜巡護計畫，在新店區桂山路逮到馬姓嫌疑人2人，他們供稱睡不著來抓寶可夢，但警方當場取獲自製霰彈獵槍、毒品，2人才坦承要捉食蛇龜。
保七總隊第四大隊羅東分隊警員潘復榮、白忠倫及劉立全等3人，今天早上7時37分巡邏時，在新北市新店區桂山路197巷翡翠水庫旁產業道路發現一輛小貨車，形跡可疑，懷疑是不法分子前來盜捕食蛇龜，立即在現場埋伏，果真等到馬姓嫌疑人等2人前來取車。
警方上前盤查，馬嫌稱睡不著前來抓寶可夢，但神色閃爍異常，警方先請2人出示證件，另一名警員則繞至後方查看，確認馬嫌等人攜帶非法自製霰彈獵槍1支，並起出制式霰彈槍子彈7發，當場戳破其謊言，同時在背包取獲安非他命。
警方表示，該自製霰彈槍火力強大，在50公尺內瞄哪裡就打哪裡，馬嫌坦承要來到捕食蛇龜，但因莫蘭蒂及馬勒卡颱風山區下豪大雨，野生動物均遷徙躲避風雨，所以撲空，沒想到反而被警察當場捉個正著。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。