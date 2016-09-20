內政部：提升土地開發計畫公益性

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內政部今天表示，強化計畫審議正當程序、資訊公開與民眾參與，修訂土地徵收、重劃等相關法律，提升各類土地開發計畫的公益性、正當性與必要性，是內政部積極推動的核心工作。

塭仔圳反迫遷連線、台灣人權促進會等團體上午到內政部抗議，要求暫停所有爭議個案的執行程序，停止侵害人民居住權，並號召民眾25日上凱道，要求土地正義。

內政部下午表示，社運團體所呼籲的訴求，也是內政部改善法律與制度的目標。這4個月以來，內政部從未懈怠，除推動計畫審議聽證制度、資訊公開與民眾參與平台制度外，也研修土地徵收條例、都市更新條例等法律。

內政部說，22日將邀請國內都市計畫、地政與法律等領域學者，針對內政部所規劃的法律與制度進行內部研討，23日將對外提供相關法案與制度的修訂重點內容，著手進行法制作業程序，以落實土地制度改革目標，兼顧具體可行法案制度的推動。1050920

(中央社)