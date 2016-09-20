內政部：提升土地開發計畫公益性
內政部今天表示，強化計畫審議正當程序、資訊公開與民眾參與，修訂土地徵收、重劃等相關法律，提升各類土地開發計畫的公益性、正當性與必要性，是內政部積極推動的核心工作。
塭仔圳反迫遷連線、台灣人權促進會等團體上午到內政部抗議，要求暫停所有爭議個案的執行程序，停止侵害人民居住權，並號召民眾25日上凱道，要求土地正義。
內政部下午表示，社運團體所呼籲的訴求，也是內政部改善法律與制度的目標。這4個月以來，內政部從未懈怠，除推動計畫審議聽證制度、資訊公開與民眾參與平台制度外，也研修土地徵收條例、都市更新條例等法律。
內政部說，22日將邀請國內都市計畫、地政與法律等領域學者，針對內政部所規劃的法律與制度進行內部研討，23日將對外提供相關法案與制度的修訂重點內容，著手進行法制作業程序，以落實土地制度改革目標，兼顧具體可行法案制度的推動。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。