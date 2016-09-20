落實個資保護有成 正修科大獲認證

正修科技大學推動個資及資訊資產保護有成，今天獲全球最權威驗證機構「英國標準協會(BSI)」認證。（柯宗緯攝）

高雄市正修科技大學推動個資及資訊資產保護有成，今天獲全球最權威驗證機構「英國標準協會(BSI)」頒發BS 10012個人資訊管理制度驗證證書，校長龔瑞璋代表接受驗證書後表示，資訊科技發展一日千里，各類網路犯罪事件層出不窮，個資保護更顯重要，獲BSI頒證，證明正修個資管理制度已經得起國際考驗。

BSI英國標準協會台灣分公司總經理蒲樹盛將BS 10012個人資訊管理制度驗證證書頒給正修科大校長龔瑞璋後表示，他將英國個資保護制度帶到台灣，正修是少數通過驗證的學校，展現落實個資保護的用心。

正修科技大學是南台灣最具規模的科技大學，學生人數超過1萬8千人，校長龔瑞璋指出，透過一條線就能把資訊傳出去，以前聽起來，根本是不可能的事，隨著資訊發展日新月異，現代智慧型手機更是無線網路，加上雲端資料傳輸，資料流量之大，實在難以想像，個資保護更顯重要。

學校積極落實學生個資保護，從103年開始就成立「個人資料保護推動委員會」，將全校66個單位導入個資管理，經過一年多的努力，今年7月通過 BS10012 國際驗證標準，能通過BSI驗證，代表正修科大對個資管理的重視。

在制度導入過程中，為確保資訊系統與資訊作業流程所涉及個資安全，特透過制度化、文件化及系統化，依循PDCA管理模式，建立個人資訊管理制度，檢視現行資訊系統與資訊作業流程，分析個人資料生命週期所經過環境、分佈與使用狀況，辨識法令規定個人資料類型，進一步建立個資清冊，完成全校導入，並由校友及職涯發展中心率先實施BS 10012驗證標準。

這段期間並舉辦兩場BS 10012主導稽核員L.A. 訓練課程，培育35位教職員通過考試取得證書，成為未來持續運作個資保護的種子。

BSI英國標準協會為全球BS 10012個人資訊管理制度驗證專業及權威機構，本次擔任正修科大BS 10012標準驗證機構，證明正修科大個資管理制度已經得起國際標準考驗，符合國際標準資訊作業與業務流程。

(中時)