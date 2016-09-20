從少女變人妻 徐若瑄聽16年前「這首歌」淚崩

徐若瑄睽違14年帶來新書《我的倒頭栽人生：從女孩14到女人40，鋼鐵V的勇敢筆記》。（圖／本報系資料照）

徐若瑄在節目上看到自己16年前唱給姐姐的歌曲MV淚崩。（圖／中天提供）

女星徐若瑄（Vivian）自美少女選拔比賽脫穎而出，先後組成團體「少女隊」、「黑色餅乾」闖蕩樂壇，中間因拍攝全裸寫真一炮而紅，出道26的她，如今已是1個兒子的媽，近日她與家人上節目宣傳新書，竟在聽見自己16年前的歌曲時當場淚崩。

曾出版過《VIVIAN的地球飯糰》、《VIvian的我愛TAIWAN》等書的徐若瑄，睽違14年帶來新書《我的倒頭栽人生：從女孩14到女人40，鋼鐵V的勇敢筆記》，分享自己出道26年的心路歷程，以及初為人妻及人母的心情點滴，聊工作事業也談家庭生活，一字一句全是她的心聲，今日她帶著媽媽、姐姐、表妹上節目宣傳新書，自曝懷孕時因行動不便，所有大小事必須由5位家人輪流照護，讓她很感動。

此外，徐若瑄還笑說某次姐姐在替她按摩大腿時，因一時忍不住，竟然就朝著對方臉上放屁，甚至大到讓瀏海飛起，讓她很是尷尬。據《ETtoday》報導，與姐姐感情非常好的徐若瑄，在看見自己16年前唱給姐姐的歌曲《姐，你睡了嗎？》MV時當場淚崩，感性告白姐姐自小到大都陪著她、照顧她，姐姐解釋或許是因為在徐若瑄還沒出生時，媽媽就不停告訴她「一定要照顧妹妹」暖心回應讓現場增添動人氛圍。

(中時電子報)