罵警白癡還耍任性 男遭移送法辦

呂男（右）酒後出言挑釁、攻擊警察遭逮捕。（莊旻靜翻攝）

新竹縣37歲的呂姓男子，今天（20日）凌晨酒後到友人家樓下咆哮，還踹鐵門、機車等，警方獲報到場，呂男甚至還對女警說「你牽我手，我跟你走」，但隨後又出言不遜，任性地說「我就是不要」等語，還推打警察，造成擦傷，最後因妨害公務遭逮，但等他酒醒，卻推稱「什麼都忘了」。

呂姓男子疑因追求女子不成，凌晨到該女住家樓下，藉酒裝瘋，不僅大聲喧嘩還動手動腳踹門傷車，女子嚇得報警求助。未料警方到場後，呂男仍死性不改，甚至還出言調戲女警，不斷以「白癡」、「菜鳥」等語挑釁警察，還出言「養你們這些廢物幹嘛」辱罵。

警方先以呂男有攻擊行為要戒護，並要呂男安靜不要妨礙安寧，但呂男仍任性地說「我就是不要」，還狡辯「我有碰到你嗎？」、「我沒有攻擊行為」，但隨後又推打警察，造成3警擦傷，被壓制後還說「你們欺負我」，種種荒唐行徑讓人傻眼。

不過呂男酒醒後，卻推稱「什麼都不知道、不記得」，也不知有女警在場，不清楚自己的行徑，但因呂男造成警方手腳多處擦傷，且事證明確，今天仍被依毀損及妨害公務罪嫌移送法辦。

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(中時)