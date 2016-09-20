下營黑豆釀蔭油夯 成本增加調漲價格
下營區農會推廣黑豆農特產有一套，純本土黑豆釀的蔭油年產20萬瓶，供不應求，農會瞄準食安問題後的商機，將契作面積從30公頃提升到60公頃，花5千萬買地蓋加工廠，近期正式運作，估計年產量可破30萬瓶。
下營農會總幹事曾丁祥表示，黑豆蔭油上市已經有15年的時間，均選用本土自產的黑豆，並採古法方式天然發酵釀造，一瓶蔭油要用半年的時間才能交到消費者手上，滋味甘醇，評價不錯，加上產量有限，年年都熱銷，已經成為當地最知名的農特產及伴手禮。
但受到原物料大漲影響，蔭油從一瓶110元的價格調漲到120元，農會人員指出，砂糖價格不斷上漲，原本去年就打算調整價格，一直到現在生產成本不堪負荷才調漲。
曾丁祥指出，食安問題後，民眾對吃的安全更加重視，農會去年斥資5千萬，在區內興建一間600多坪的農特產品加工廠，在今年7月完工、本月開始投產，農會也提高一倍的黑豆契作面積，增加產量，讓更多消費者都能吃到本產蔭油，在10月1、2日兩天將舉辦下營農情產業文化活動，讓民眾能親臨現場體驗，還有農特產推廣折扣活動。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。