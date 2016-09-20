下營黑豆釀蔭油夯　成本增加調漲價格

下營農會用本土黑豆釀的蔭油，市場評價不錯。（莊曜聰攝）

下營農會斥資興建新的農特產品加工廠，近日進入投產。（莊曜聰攝）

農會人員示範黑豆的各類吃法。（莊曜聰攝）

下營區農會推廣黑豆農特產有一套，純本土黑豆釀的蔭油年產20萬瓶，供不應求，農會瞄準食安問題後的商機，將契作面積從30公頃提升到60公頃，花5千萬買地蓋加工廠，近期正式運作，估計年產量可破30萬瓶。

下營農會總幹事曾丁祥表示，黑豆蔭油上市已經有15年的時間，均選用本土自產的黑豆，並採古法方式天然發酵釀造，一瓶蔭油要用半年的時間才能交到消費者手上，滋味甘醇，評價不錯，加上產量有限，年年都熱銷，已經成為當地最知名的農特產及伴手禮。

但受到原物料大漲影響，蔭油從一瓶110元的價格調漲到120元，農會人員指出，砂糖價格不斷上漲，原本去年就打算調整價格，一直到現在生產成本不堪負荷才調漲。

曾丁祥指出，食安問題後，民眾對吃的安全更加重視，農會去年斥資5千萬，在區內興建一間600多坪的農特產品加工廠，在今年7月完工、本月開始投產，農會也提高一倍的黑豆契作面積，增加產量，讓更多消費者都能吃到本產蔭油，在10月1、2日兩天將舉辦下營農情產業文化活動，讓民眾能親臨現場體驗，還有農特產推廣折扣活動。

(中時)