砂石車撞總統府 張德正2審判賠223萬多元

砂石車司機張德正駕車衝撞總統府，去年遭依殺人未遂罪判刑6年確定，他入獄服刑，但官司未了。總統府向張及其公司好名企業求償，一審判賠344萬元，高院今日考量建物折舊及修復費用，酌減金額後，改判賠223萬多元，全案可上訴。

(中時)