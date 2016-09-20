校園創夢 義守大學獲教育部扎根計畫補助

Uni share隊長洪慈恩(左二)、組員吳善鈞(左)在創新育成中心主任洪添燦的指導下，上學期成果展勇奪第一。（柯宗緯攝）

各大學院校剛開學，義守大學即傳出捷報，通過教育部105年「創新創業中心示範學校計畫」補助，是全國11所通過補助的大學院校中，彰化以南唯一的私立綜合大學。

義守大學從101年開始執行「創新創業課程開設與發展計畫」，至今共成立逾100支夢幻團隊，其中不乏令人驚豔的作品，如「水情早知道」團隊所研發的水位警示系統，能利用影像擷取、辨識與定量分析等方法，進行全天候水位監控，並發布滿水位警訊，提供救災單位因應防災，曾在俄國、東京、美國、高雄及瑞士日內瓦等國際發明獎上奪得3金、1銀及1銅的佳績。

上學期以「義大築夢家」媒合平台作品在學生工作坊成果展中摘冠的「Uni share（共享）」隊伍，更幫同學打造校園創夢環境。

企業管理系大三年生洪慈恩及電機系大二生吳善鈞說，很多同學都很想創業，但苦於找不到夥伴，透過此平台可把有志一同的夥伴齊聚起來，激發更多的創意能量，讓夢想有實現的一天。

隨著青年網路創業抬頭，義守大學校長蕭介夫特別重視學生的創業教育，不僅擴大校園創業環境，並加入多樣實務實作課程及「四師一陪伴」的輔導機制，期能培養學生扎根創意、創新、創業的「三創」精神。

其獨特的「四師一陪伴」是指研發技術教師、創業實務教師、產業分析教師及實習單位教師；一陪伴則是指育成中心陪伴，讓學生在創業過程中得到更豐富的資源。

義大「創新創業中心示範學校計畫」由蕭介夫校長擔任總主持人，產學智財營運總中心主任吳裕文團隊負責規劃，結合產學合作、智權轉移，培養學生創新精神和實踐能力。

創新育成中心主任洪添燦表示，義守大學有義联集團相關產業資源提供學生實習，未來還規劃「校園創夢園區」，由校友會支持成立義大天使創投公司，讓師生將研發成果商品化；園區內有電子資訊區、文創設計、co-working space(共享工作空間)及知識管理區等，幫助學生集資追夢、圓夢。

(中時)