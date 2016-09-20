高市下半年 4處老人日照中心開辦

因應長照2.0將上路，高雄市政府宣示佈建一區一日照中心的決心。（柯宗緯翻攝）

高雄市政府持續佈建老人日間照顧中心，陪伴民眾在地安老。（柯宗緯翻攝）

「長照十年計畫2.0」強調社區式長期照顧服務，其中日間照顧中心的推廣與普及是關鍵！高雄市政府積極與民間單位合作普設老人日間照顧中心，截至105年8月底止，已於11個行政區成立14間日照中心，可收托419人，今年下半年將還有三民區、岡山區、茄萣區、梓官區等4處日照中心陸續開辦，讓長輩在地照顧，家屬安心托老。

社會局姚雨靜局長表示，高雄市65歲以上老年人口已達36萬4,429人，占全市人口的13.12％，呈現持續攀升的趨勢。民眾因年歲增長身體老化、疾病造成的失智、失能狀況，如需要長期照顧服務，除申請使用到宅的居家服務外，亦可選擇近年來市府積極推動的日間照顧中心，讓長輩走出家門，與社區互動，家屬則能安心上班，放心將長輩交付專業團隊照顧。

日間照顧中心每周開放5天，一天8小時，服務對象為經專業評估的失能或失智長輩，服務型態有如幼兒園，故又被稱為銀髮幼兒園、長青托老所。日間照顧中心有社工、照顧服務員或護理人員等專業人力，白天長輩前來日照中心接受生活照顧、生活自立訓練、休閒或健康促進活動等，延緩失能退化程度，傍晚再由日照中心交通車或家屬接送回家，讓長輩不需離家太遠、生活在熟悉的地方。

高市老人日照中心充分運用現有空間活化改造且各有特色，例如結合醫療單位發展的國軍高雄總醫院左營分院日間照顧中心、衛生福利部旗山醫院日間照顧中心；不少係舊有空間翻新辦理，如燕巢日照中心是以鄉代表會空間整建，內門日照中心以環保局清潔大隊辦公空間修繕規劃，彌陀區善逸日照中心租用彌陀區農會閒置倉庫打造而成。

今年8月甫揭牌營運的新興區「大同福樂學堂日間照顧中心」則是國內首座與現有國小共存的日照中心。年近8旬的黃阿嬤最近剛來大同福樂學堂接受服務，7年前被診斷有失智症的她，在家人的鼓勵下仍多與旁人互動、接受刺激，失智症狀未明顯加重，喜歡與人聊天的她，甚至能幫忙照顧人員安撫其他躁動不安的失智長輩，是日照中心的開心果！

高市府將繼續與民間團體攜手成立日照中心，持續努力推動一區一日照佈建，如有日間照顧服務需求的市民，可洽詢社會局老人福利科(07)3373376或長期照顧管理中心全國單一號碼：(07)4128080，民間團體如有意辦理日間照顧服務，亦可洽詢社會局老人福利科(07)3373376。

(中時)