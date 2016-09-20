談ICAO 府：各種情勢都有預判評估
總統府發言人黃重諺今天說，參與國際民航組織是中華民國本於對國際航空、飛航安全的關切與責任；對於每種情勢的預判、了解、分析、評估，國安單位都有在進行。
國際民航組織（ICAO）大會27日至10月7日在加拿大蒙特婁總部舉行。中國國民黨立法院黨團首席副書記長王育敏今天在立法院施政總質詢時詢問，台灣能否拿到國際民航組織大會邀請函？外交部長李大維回應，未來3天是關鍵。
總統府發言人黃重諺今天說，有關參與國際民航組織，這是中華民國本於對國際航空、飛航安全的關切與責任，尤其台灣一年有5800萬旅客的航空運輸、航管服務一年也超過150萬航次，所以相關組織的參與，對於台灣、乃至於全世界的民航工作來說，都非常必要。
他說，政府也對這段期間以來，許多國家的協助支持，表達再次的感謝。
媒體追問，面對中國不斷在國際會議上打壓，國安高層有無因應？有無備案？
黃重諺說，台灣在國際組織上的參與，包括參與本身的安排，以及可能會遇到的情勢推估、研判，國安單位都有中長期的規劃、預判都有在進行；對於每種情勢的預判、了解、分析、評估，都有進行。1050920
(中央社)
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