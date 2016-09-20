造勢活動逾時挨罰 時代力量：深感抱歉
中選會今天指出，時代力量選前一場造勢活動超過晚上10時，違反選罷法，處時代力量新台幣200萬元罰鍰；時代力量表示，對於活動超時深感抱歉，但裁罰對小黨是沉重的負擔。
另外，民進黨籍立委邱議瑩在競選活動期間發送未簽名宣傳品，違反公職選罷法第52條第1項規定，中選會處邱議瑩10萬元罰鍰。邱議瑩辦公室晚間表示，尊重中選會的決議。
中央選舉委員會今天表示，時代力量由其負責人黃國昌申請於105年1月9日晚間6時至10時於中正區濟南路舉辦「時代力量2016立法委員選前造勢活動」，逾晚上10時仍從事公開競選活動，違反公職選罷法規定，經制止不聽，仍決意繼續從事公開競選活動，繼續違反規定，分處時代力量及黃國昌各100萬元罰鍰。
時代力量傍晚發出聲明表示，1月9日晚會是時代力量在立委選舉期間唯一一場全黨造勢晚會，當天晚會約好的來賓，因為交通問題遲到，導致整個晚會延至10時30分才結束。
時代力量表示，當晚已努力降低因時間延長所造成的影響，但活動超過晚間10時是客觀事實，時代力量深感抱歉。
時代力量也說，作為一個小黨，資源不足，中選會做出分別裁罰100萬元的金額，實在是一個相當沉重的負擔；時代力量將等收到正式通知後，經決策委員會開會研議，再決定後續的處理程序。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。