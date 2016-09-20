造勢活動逾時挨罰 時代力量：深感抱歉

中選會今天指出，時代力量選前一場造勢活動超過晚上10時，違反選罷法，處時代力量新台幣200萬元罰鍰；時代力量表示，對於活動超時深感抱歉，但裁罰對小黨是沉重的負擔。

另外，民進黨籍立委邱議瑩在競選活動期間發送未簽名宣傳品，違反公職選罷法第52條第1項規定，中選會處邱議瑩10萬元罰鍰。邱議瑩辦公室晚間表示，尊重中選會的決議。

中央選舉委員會今天表示，時代力量由其負責人黃國昌申請於105年1月9日晚間6時至10時於中正區濟南路舉辦「時代力量2016立法委員選前造勢活動」，逾晚上10時仍從事公開競選活動，違反公職選罷法規定，經制止不聽，仍決意繼續從事公開競選活動，繼續違反規定，分處時代力量及黃國昌各100萬元罰鍰。

時代力量傍晚發出聲明表示，1月9日晚會是時代力量在立委選舉期間唯一一場全黨造勢晚會，當天晚會約好的來賓，因為交通問題遲到，導致整個晚會延至10時30分才結束。

時代力量表示，當晚已努力降低因時間延長所造成的影響，但活動超過晚間10時是客觀事實，時代力量深感抱歉。

時代力量也說，作為一個小黨，資源不足，中選會做出分別裁罰100萬元的金額，實在是一個相當沉重的負擔；時代力量將等收到正式通知後，經決策委員會開會研議，再決定後續的處理程序。1050920

(中央社)