綠委批裁外館落漆 李大維：順應朝野

針對外館裁撤計畫，民主進步黨立委邱志偉今天說，外館以「洪荒之力」設立，卻要用「吹灰之力」裁掉，批評外交部「落漆」；外交部長李大維說，一向謹慎小心，只是順應朝野。

媒體報導，外交部第一階段裁撤外館計畫，將關閉德國漢堡、北歐挪威、沙烏地阿拉伯吉達與關島外館。

邱志偉下午在立法院施政總質詢時表示，裁撤外館是何等重要大事，除非是因為斷交或是戰爭，否則非常少見；而且台灣外交處境困難，需要多方衡量評估，經過行政程序、讓行政院長林全了解，甚至知會總統府後，再對外說明。

他說，行政院都還沒核定，外交部就不該對外公布，用台語來形容就是「落漆」，否則不只影響到與他國關係，甚至也會影響僑民感受及外交部的士氣；他也批，裁撤的理由「太天真無邪」。

邱志偉舉例，其中挪威設立外館已35年，不只有1萬僑民，也是國民重要旅遊地；但外交部以沒有辦法見到司長、挪威在台沒設辦事處等理由要裁撤。他認為李大維應該要求館長在2年之內達標，否則就換掉；他也批李大維「有外交休兵遺毒」，犯了不該犯的錯。

林全答詢時表示，李大維有向他提到檢討部分，但他還沒看到報告；李大維則說，外館裁撤是上會期朝野立委在外交及國防委員會所討論的，而自己是非常謹慎小心的人，這個案子是順應朝野。

邱志偉則說，他沒辦法體會，並要李大維先反省自己。1050920

(中央社)