不匿蹤卻不落伍的歐洲颱風戰機

颱風戰機是多國合作、共同開發的好成果，也可說是歐盟合作的象徵。(圖/EFfighter.com)

歐洲合製的颱風戰機在現役戰機當中是相當傑出的，雖然它屬於20世紀70年代所規畫設計的第4代戰機，所以不具備匿蹤設計外型，但是所使用的先進理念與持續改良的技術，使得它仍然是很受歡迎的戰機，市場都有持續拓展的機會。

英國航太的eap實證機在1986年問世，是後來颱風戰機的前身。(圖/英航太)

美國「偵察戰士報」(scout worrior)報導，在20世紀70年代，一些西歐國家所使用的戰機已逐漸到壽限中期，而且此時的歐洲國家多半採用美製戰機，比如F-104星星戰士(Starfighter)與F-4幽靈二式(Phantom II)。這些舊戰機的性能已逐漸難以跟上日漸強大的新一代蘇聯戰機，比如具可變翼性能的MiG-23，以及可達到3倍音速的MiG-25，又得知蘇聯正在開發更有機動性的MiG-29與Su-27，因此歐洲各國有新戰機的急迫性。但是這時候的美國，並不打算出售他們的主力戰機F-15與F-16，所以歐洲各國只能自求多福。同時，此時歐洲各國也需要一項大計畫來維持自身航工業的發展，於是到1983年，以英國為首，加上法國、西班牙、義大利、西德，就成立了未來歐洲戰機計畫(FEFA)。不過到1985年法國因理念不合而退出，自主研發了飆風戰機(Rafale)。

到1985年，英國航太率先自費研發出實證概念機eap，以三角翼、全動前翼，並採全數位化座艙的的新式概念機，推出後大受讚賞，成為歐洲戰機的主要基礎。原先歐洲戰計畫在1992年時完成研發，卻沒想到蘇聯在1991年就解體了，而且此時德國正在兩德統一的磨合期，沒有餘錢投入新戰機研發，使得歐洲戰機計畫一度發生困難。所幸最終歐洲各國決定繼續投資，終於在1996年完成了歐洲戰機，稱為EF-2000，命名為「颱風式」(Typhoon)，在2003年正式服役於各歐洲國家，目前總產量已達450架，並有150架正在生產線上。

颱風戰機的確性能優異，它是第二種可以在不開後燃器即可維持在超音速的戰機(第1種是F-22)，極速可超過2馬赫，拜三角翼配全動前翼之賜，有著極好的加速性能，也有極優的機動力，這意味著歐洲戰機是極好的防空攔截機，也是最好的空優戰鬥機。在各式演習中已經證明了這一點，它曾在跨國對抗演習中，擊敗過法國的飆風戰機，甚至曾經在近戰格鬥模式中擊敗過美國F-22戰機。

颱風戰機曾擊敗過F-22，在座艙旁留下這光榮的紀錄。(圖/網路)

颱風戰機可以裝各種美國與歐洲開發的武裝，除常見的美製AIM-9響尾蛇飛彈與AIM-120先進中程空對空飛彈以外，還有歐洲獨創AIM-132阿拉姆(ASRAAM)短程飛彈，以及流星(Meteor)長程空對空飛彈，射程長達300公里。

目前颱風戰機的使用國除英、德、西、義之外，還加入了奧地利、沙烏地阿拉伯與阿曼，而且還有持續增加使用國的機會。由於美國遲遲不肯對科威特與卡達出售F/A-18E超級大黃蜂，因此這兩國打算改購颱風戰機。

(中時電子報)