暑假不抓寶！高應大國際志工熱血揮灑青春

高應大國際志工社暑假遠赴泰北服務。(校方提供)

「帶著夢想從這裡出發,讓舊有的框界,因為行動而有了不一樣的色彩」,這是國立高雄應用科技大學「國際志工社」同學們推廣服務學習、創造屬於自己故事最棒的寫照。

「愛,就是在別人的需要上,看到自己的責任」,當同齡的年輕朋友熱衷於街頭「抓寶」的暑假,高應大國際志工社兵分三路前往海外泰北服務、尼泊爾個人志工及國內茂林營隊的目的地,揮灑青春熱情與實踐社會責任,讓人生好精彩。

高應大財管系二年級的盧姿璇擔任成員9人的泰北服務團的團長職務,回憶在三地村海育中學與小朋友一起相處的時光,無論是彩繪校園、課外輔導或是舞獅鼓鈸的演練,依然感受到親切、天真的歡笑聲,器材長陳佳昕同學則述說著因著名字中「昕」的近音,返台前小朋友們表示以後看到天上的星星就會想到她而不捨。

「Use your smile to change the world; dont let the world change your smile.」則是國企系三年級的社長羅瑋嬋同學很喜歡的生活準則,在服務過泰北及國內營隊後,毅然決然地隻身飛往尼泊爾ASNA CHILD REHABILITATION HOME進行為期4週的志工行程,她認為現代人有太多負面想法,應增加正向能量,才會讓互動更美好,立志成為尼泊爾小太陽的羅瑋嬋用愛心行遍天下,也選擇在20歲這年送給自己這份最好的禮物。

身為社團活動長的電子系三年級王韋鈞同學則規劃12位團員前往海拔250公尺的茂林區多納國小,在這以魯凱族原住民為主體的部落裡,將教材融入文化及將流行歌舞帶入活動是相當有意義及趣味的實踐,尤其服務期間遇上傳統祭典「黑米祭」,活動包括勇士獵山豬、盪鞦韆、搗黑米及巫師祈福等一連串傳統祭儀,同學們也上了豐富難得的魯凱原民的文化課程。

高應大學務長黃忠發表示,認識世界,也讓世界認識我們,「國際志工社」在擔任海內、外志工的過程中,發現自己,認識異文化,對造訪的區域有所貢獻,是年輕生命值得書寫與燦爛的一頁。社團指導老師周志洋相當肯定同學用心,並強調只要使社會更加友善、增進公眾利益,不論是遠赴異域進行海外服務,或是偏鄉進行課輔,簡單的一舉手、一投足都是最棒的付出。

(中時)