柬國又遣13台嫌至陸 法務部︰深表遺憾

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柬埔寨今日將上月30日逮捕的13名台籍詐欺犯遣送大陸，法務部今晚表示深表遺憾，將持續與大陸聯繫，要求安排家屬探視並維護其人身自由及相關權益。

法務部表示，上月30日即向陸方主張，有關兩岸跨境電信詐騙案件，仍應依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」共同合作偵辦，台籍嫌疑人由我方帶回，並提供相關卷證，以利共同合作協查。

針對大陸以打擊電信詐騙名義未與我方協商，於今日逕將我方人民共計13人帶往大陸一事，法務部深表遺憾

柬埔寨上月30日破獲跨國電信詐騙案，逮捕64名犯嫌，其中包含13名台灣人士。因柬國政府堅守「一中」政策，今將13名台灣人士遣送至中國大陸。

(中時)