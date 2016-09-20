喚起愛國心 河南某公司禁止員工買iPhone 7
蘋果iPhone 7上市，不過近日有多名大陸網友先後爆料，河南南陽某公司下發文件，禁止員工購買新款蘋果手機，並稱「一經發現違規者，直接到公司辦理辭職手續」。
遭爆料的公司的通知書上寫著，「凡我公司員工嚴禁購買和使用iPhone 7和iPhone 7 Plus，一經發現違規者，直接到公司辦理辭職手續」。
此外，公司在通知中還提到，「如果我們經濟較寬裕，如果我們條件允許，請讓我們更關心父母的健康，更關愛孩子的成長，更關注生命的可貴，更關懷國家的興亡」，通知並呼籲員工抵制外國貨。
該通知書曝光後迅速引起了大陸網友的廣泛轉載和討論，有網友表示公司此舉太過簡單粗暴，並且有違反「勞動法」之嫌。
該公司內部員工證實，通知是公司董事長18日直接下發的。因為看到許多因為購買手機而出現的極端事件，董事長希望自己的員工不要走上歧途。同時也是希望在「918事變」紀念日這個特殊的日子能喚起員工的愛國之心，因此下發了這樣一個規定。
不過法律人士認為，該公司關於禁止員工使用品牌手機，一經發現要求立即辭職的規定違反了「勞動合同法」第三十九條，因此該用人單位的章程、通知在違反法律規定時是無效的。此外，如果員工因為購買蘋果手機而遭到辭退，那麽該公司還應該向被辭退員工進行賠償。
(工商)
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