國家防災日 新北發放3萬4千頂防災頭套予新生

圖為學生戴著防災頭套遵循校園避難疏散路線進行防災演練。(郭吉銓攝）

圖為贈予小一新生的防災頭套（橘色）。(郭吉銓攝）

圖為學生戴著防災頭套遵循校園避難疏散路線進行防災演練。(郭吉銓攝）

圖為學生戴著防災頭套遵循校園避難疏散路線進行防災演練。(郭吉銓攝）

圖為學生戴著防災頭套遵循校園避難疏散路線進行防災演練。(郭吉銓攝）

圖為學生戴著防災頭套遵循校園避難疏散路線進行防災演練。(郭吉銓攝）

圖為學生頂著防災頭套順便遮陽。(郭吉銓攝）

圖為模擬開設緊急救護站由救護組初步檢傷、包紮。(郭吉銓攝）

圖為學生戴著防災頭套。（郭吉銓攝）

新北市教育局20日結合消防局在鶯歌區建國國小舉辦「國家防災日在地化複合型防災示範演練」進行各校地震預警系統運用及小一新生防災頭套發放，演練當地震發生時，師生迅速進行「趴下、掩護、穩住」避難掩護3步驟，並發放3萬4千餘頂防災頭套給公立國小一年級新生，期許學子們有防災自救能力，讓災損降至最低。

(中時)