高市開拓日本來台觀光 推暖冬之旅
高雄市政府觀光局一步一腳印持續耕耘海外旅遊市場，繼前往星馬、泰國、越南行銷觀光後，將目標對準東北亞的日本市場，由局長曾姿雯於今(20)日偕同高雄市觀光產業公協會代表及旅宿業、旅行社、伴手禮業者，參與23到25日的2016年東京世界旅遊博覽會。
曾姿雯表示，高雄是樂齡友善城市，此次針對市場結合B級美食(熱情)、農村體驗(熱帶)和節慶觀光(熱鬧)三大亮點推出「HOT」高雄套裝推薦，邀請日客來趟暖冬之旅。
2016年1月至6月日本來高住宿人次達180,096人，較去年同期149,407人成長20.54%，成長快速，值得繼續深耕推廣，讓更多日本旅客認識高雄愛上高雄。
曾姿雯說，依據國際專研銀髮市場的Ageing Asia報告指出，2020年亞太區銀髮經濟將達3.3兆美元，龐大老年人口將帶來無限商機。針對日本高齡人口的銀髮市場，觀光局特別推薦鹽埕、旗津、鼓山、前金等大眾運輸便利的區域，不論跟團或自由行都很適合銀髮族。
除參加東京世界旅遊博覽會外，觀光局也安排一連串推廣行程，包含21日參加台灣觀光推廣會商談會與在地業者交流；22日於JR新宿車站參加「Roadshow」街頭宣傳，直接和東京民眾進行互動。
23日晚間觀光局將舉行交流晚會，感謝日本旅遊業者對高雄的支持，也要加強推廣高雄B級美食(熱情)、農村體驗(熱帶)和節慶觀光(熱鬧)三大暖冬旅遊亮點，就是要讓日本朋友看見高雄的熱忱與人情味。
本次觀光局也規劃前往拜會與高雄合作密切的江之島電鐵公司，除感謝江之電的大力協助，於車體上張貼高雄美景讓更多日客認識高雄，也將持續推廣江之電觀光護照，達成雙贏。
(中時)
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