高市衛生局推餐飲業口罩自主運動 號召業者配戴
外食族市場龐大，然民眾最在乎衛生、安全，高市衛生局近來屢獲民眾投訴餐飲業者未戴口罩作業，擔心有衛生疑慮。今（20）日衛生局全國首創「餐飲衛生自主運動」，號召餐飲業者作業時戴口罩，不但能避免吸入過多油煙，亦能避免口沫汙染。
衛生局專委王小星指出，近年民眾重視食安議題，但近月來接獲民眾反映自助餐、小吃店人員未戴口罩，引發負面觀感。而從街訪消費者，也反映擔心服務員未戴口罩，衛生安全堪憂。
漢來海港城副主廚李政彥表示，自2011年起外場人員戴上透明微笑口罩，可防止口沫接觸，提高衛生安全，客人也能看見服務員表情。寒軒飯店行政總主廚梁銘禎則說，上工前強制內外場人員配戴口罩，廚師也可避免吸入過多油煙。
團膳業者蕭記食品負責人蕭惠真表示，該公司目前接12家學校營養午餐，洗菜廚工、廚師及配送人員，上工7小時換3次口罩，同時配戴帽子、手套，為學生食安把關。
今天衛生局長黃志中帶領觀光飯店、小吃店、自助餐等9家業者共同宣示「廚師戴口罩、衛生最可靠」，鼓勵餐飲業者響應戴口罩，提升服務品質及形象，防止交談時口沫汙染外。未來也將與夜市攤販協議，推動戴口罩護食安運動。
(中時)
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