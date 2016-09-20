南部觀光銳減 下滑三大原因曝光...
520後，陸客來台人數銳減，南部觀光產業一片慘淡。據1111人力銀行調查，4成1業者業績較去年同期下滑兩成，主因是陸客銳減、景氣波動、削價競爭，業者普遍認為外國觀光客只進北部首都圈消費，而南部欠缺國際能見度，只能錯失過路財神。
1111人力銀行經營的「台灣行旅遊網」針對南部觀光業者進行抽樣調查今天公布數據，受訪業者超過近4成1坦言，近3個月業績較去年同期下滑，平均下滑幅度高達2成。主要三大原因為陸客量銳減、景氣波動，降低消費力、削價競爭，尤以遊覽車、旅宿業影響甚巨。
台灣行旅遊網總顧問李奇嶽指出，陸客呈現斷崖式銳減，過去陸客熱愛的西子灣、六合夜市、愛河等地，當地業者明顯感受到人潮劇減；加上8成觀光客多半停留北部首都圈旅遊，對南部衝擊最大。
李奇嶽表示，南部觀光最大問題是國際能見度不足，而目前中部七縣市結盟推廣觀光，反觀南部雖有小港機場國際班機起降、得天獨厚觀光建設、風景等先天優勢，卻缺乏有效整合，若未來南部縣市能結盟進行區域性觀光行銷，相信能開創南部觀光新局。
對此，高市觀光局專委邱俊龍指出，市府目前推出「高屏澎好玩卡」，未來預計新增台東，結合觀光業者服務，提供旅客多款平價包套行程。未來將與北部縣市結盟，提升在地景點國際能見度，並協助業者未來接觸新南向旅客對談。
(中時)
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