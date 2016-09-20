楊芳玲請辭 柯文哲本週將准辭

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台北市政府發言人林鶴明今天表示，法務局長楊芳玲19日請辭，市長柯文哲尊重其離職意願，將會於本週准予辭職，相關工作將先由副局長林淑華代理。

楊芳玲19日向市長柯文哲遞出辭呈，她今天發出聲明表示，柯文哲非常認真，但因求快，使她跟柯產生衝突。她覺得自己像塊剎車皮，「老踩剎車，也該換塊新的了」。

柯文哲下午在議會備詢時說，中午和楊芳玲吃飯，破例不是吃便當，而是義大利麵，對於楊芳玲請辭，他尊重每個人意願，但楊辭職後也可當好朋友，

林鶴明說明，柯文哲中午和楊芳玲共進午餐，兩人針對法務局相關業務交換意見，雙方會談時間約1個小時左右，氣氛融洽。

林鶴明轉述，柯文哲表示尊重楊芳玲個人離職的意願，將會於本週准予辭職，法務局相關工作將先由副局長林淑華代理，確保議會期間政務說明與推動順利進行。

對於楊芳玲聲明中提到與柯文哲討論政策情形，林鶴明說，柯文哲表示一個團隊本來就會有不同意見，市府相關施政一定是依法行政，對於不同想法本來就應該充分討論交換意見。1050920

(中央社)