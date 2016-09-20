柯文哲：大巨蛋若拖到選舉就拆掉

我要評比

台北市長柯文哲今天對台北市議員談到若大巨蛋拖到選舉關鍵時刻將成絆腳石時表示，「我就把它拆掉」。

柯文哲下午赴台北市議會進行施政報告與備詢，民進黨台北市議員王閔生質詢時指出，市府在9月8日選擇大巨蛋暫停解約，再給遠雄3個月改善，已掉入遠雄緩兵之計的陷阱。

王閔生表示，遠雄就是賭柯文哲不連任，拖到柯卸任，在選舉最關鍵時刻，大巨蛋將成為絆腳石，王閔生話說到此，柯文哲馬上接口「我就把它拆掉」。

柯文哲表示，希望遠雄是一個講信用的公司，既然簽了同意書，「就按照程序乖乖走完」，大巨蛋從頭到尾市府態度都很一致，就是依法行政，遠雄也要依法行事。1050920

(中央社)