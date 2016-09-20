縣市幸福指數調查 施政滿意度花蓮居冠

縣市幸福指數大調查，花蓮縣在地方政府施政滿意度達73.1%，蟬聯冠軍；環境品質及居住條件兩項滿意度居全台之冠，縣府副秘書長謝公秉說，顯示施政成效人民有感。中央社記者李先鳳攝 105年9月20日

縣市幸福指數大調查，花蓮縣在地方政府施政滿意度達73.1%，蟬聯冠軍；環境品質及居住條件兩項滿意度居全台之冠，縣府副秘書長謝公秉說，顯示施政成效人民有感。

經濟日報與南山人壽共同主辦「2016縣市幸福指數大調查」記者會由縣府秘書長顏新章、副秘書長謝公秉代表縣長傅(山昆)萁北上出席。

謝公秉表示，自傅(山昆)萁上任以來，致力為縣民創造福祉，推出「有房有地」的青年住宅政策，讓年輕人安心成家。有感於偏鄉教育資源不足，今年起推出公費留學政策，讓優秀的清寒家庭子弟至美國華盛頓特區公立高中留學，讓花蓮學子走出台灣，與國際接軌。

此外，花蓮市區道路近年來在縣府團隊養護下，道路平坦度指標─國際糙度指標（International Roughness Index，IRI）皆低於2.0以下，與高速公路水平相近。

這項調查結果，花蓮縣在各縣市幸福指數評比63.4分，為全國第三名，客觀幸福力上持續攀升，主觀幸福感排名居全台第二，在環境品質及居住條件等兩大面向居全台之冠，健康狀況及生活現況為第二名，個人安全及社會聯繫為第三名。在主觀幸福感十一項滿意度指標中，有九項指標為全國前五名。1050920

(中央社)