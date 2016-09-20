WTO談判處長：台灣對全球貿易非常重要

世界貿易組織（WTO）理事會暨貿易談判處處長普拉多今天在台北表示，台灣的經濟活動對全球貿易整合非常重要，而全世界的貿易應多多益善，貿易愈茂盛，會帶來愈多和平利基。

WTO理事會暨貿易談判處處長普拉多（Victor do Prado）今天下午與媒體見面，他表示，經貿關係是WTO核心業務，貿易會帶來和平，貿易愈茂盛，世界愈有和平利基，並避免衝突。

普拉多指出，自20年前WTO成立以來世界成長了許多，包括創新、全球化以及科技發展的速度都變快了，而台灣的經濟活動對全球貿易整合非常重要，他先前注意到台灣和巴西貿易量十分大（普拉多是巴西籍），對此感到十分驚訝，鼓勵台灣和巴西應該要繼續推動貿易，因為貿易是多多益善。

媒體詢問至於台灣與中國大陸都是WTO會員國，對新政府積極推動新南向政策，與是否繼續推動與中國大陸的經貿政策看法如何？

普拉多說，WTO不會規定會員國應該要跟誰進行貿易，只要各會員國守會WTO規則，且重點除了只要有貿易就是好現象外，最重要還要符合WTO規則。

他強調，這次訪問台灣，希望大家繼續支持WTO多邊貿易，因為多邊貿易是世上最好系統，若各位把雞蛋放在WTO的籃子內，WTO就會成功，這種情形對世界各國最好。1050920

(中央社)