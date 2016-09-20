WTO談判處長：台灣對全球貿易非常重要
世界貿易組織（WTO）理事會暨貿易談判處處長普拉多今天在台北表示，台灣的經濟活動對全球貿易整合非常重要，而全世界的貿易應多多益善，貿易愈茂盛，會帶來愈多和平利基。
WTO理事會暨貿易談判處處長普拉多（Victor do Prado）今天下午與媒體見面，他表示，經貿關係是WTO核心業務，貿易會帶來和平，貿易愈茂盛，世界愈有和平利基，並避免衝突。
普拉多指出，自20年前WTO成立以來世界成長了許多，包括創新、全球化以及科技發展的速度都變快了，而台灣的經濟活動對全球貿易整合非常重要，他先前注意到台灣和巴西貿易量十分大（普拉多是巴西籍），對此感到十分驚訝，鼓勵台灣和巴西應該要繼續推動貿易，因為貿易是多多益善。
媒體詢問至於台灣與中國大陸都是WTO會員國，對新政府積極推動新南向政策，與是否繼續推動與中國大陸的經貿政策看法如何？
普拉多說，WTO不會規定會員國應該要跟誰進行貿易，只要各會員國守會WTO規則，且重點除了只要有貿易就是好現象外，最重要還要符合WTO規則。
他強調，這次訪問台灣，希望大家繼續支持WTO多邊貿易，因為多邊貿易是世上最好系統，若各位把雞蛋放在WTO的籃子內，WTO就會成功，這種情形對世界各國最好。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。