4天招無便車 法男撒潑怒罵紐西蘭人渾蛋

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法國一名男子在紐西蘭小鎮足足4天招不到便車搭，走不了的他氣炸，上演完全失控戲碼，趴在路上大叫紐西蘭人是混蛋，說等不及要回歐洲，還扯下路標丟進河裡，最後認了犯下刑事毀損罪。

27歲失控哥洛維赫普瑞（Cedric Claude Rene Rault-Verpre）承認，他因困在紐西蘭南島觀光勝地普納凱基（Punakaiki）太久，感到氣餒而破壞路標。

摸不著頭緒的當地人大罵洛維赫普瑞的行為像是「被慣壞的千禧世代」。普納凱基鎮人口不到100人。

店家老闆穆阿特（Neil Mouat）告訴英國「衛報」（The Guardian）：「喔，他怒氣大爆發，臉朝地趴在地上大叫紐西蘭人是渾蛋，他等不及要回歐洲了。」

據當地媒體「紐西蘭費爾法克斯」（Fairfax New Zealand）報導，洛維赫普瑞扯下路標，丟進河裡，接著拿石頭丟另個路標，還飆罵旁觀者。

報導說，洛維赫普瑞承認犯下最多可判處3個月的刻意毀損罪。檢方表示，僅尋求罰款3000紐幣（約台幣7萬元），以彌補路標損毀。

洛維赫普瑞在格雷茅斯（Greymouth）法院外仍怒氣難消，他告訴記者，對他所受到的待遇不滿。

他說，「你們應該改名叫納粹蘭，而不是紐西蘭」，還對損毀的路標價格有意見，表示「根本不值100紐幣」。（譯者：中央社蔡佳伶）1050920

(中央社)