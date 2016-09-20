見日本民進黨議員 蔡總統談合作新南向

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總統蔡英文今天接見日本民進黨眾議員長島昭久，她除了恭喜台裔參議員蓮舫當選日本民進黨黨魁，也希望「在適當時機與日本合作，共同執行新南向政策的部分計畫」。

蔡總統今天接見日本民進黨「國軸會」長島昭久眾議員等一行，行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統致詞表示，今年總統大選後，民進黨再次執政，為台日關係帶來新的契機，讓雙方可以深化各層面的交流，使彼此的關係超越過去。

總統說，政府正積極推動新南向政策，希望運用台灣本身優勢，強化與東南亞及南亞地區國家交流，並深化與這些國家的經貿往來；日本在這方面深具經驗，她希望可以與日本交換意見，並在適當時機與日本合作，共同執行新南向政策的部分計畫。

提及新南向政策的具體規劃，她舉例，政府可加強與東南亞地區國家的高等教育交流計畫，讓東南亞學生除了來台學習，也可進入產業界實習，相信這些在台灣培育出來的人才，將有助於台灣企業拓展東南亞地區的商機。

此外，總統說，台灣的農漁業也可以至東南亞地區投資，提供該區域內需商品，甚至行銷至全球，希望未來可以與日本企業界共同努力，開發市場。

總統表示，為深入參與區域經濟整合，政府向來積極爭取參與「跨太平洋夥伴協定（TPP）」及「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，她除感謝日本朝野各界長期以來的支持，並盼未來日本也能持續協助台灣參與TPP第二回合的談判。

同時，蔡總統也深盼雙方能儘早著手討論台日經濟夥伴協議（EPA），以增進彼此的經貿合作關係。

另外，由於日本民進黨15日舉行黨魁選舉，蔡總統也對當選人、台裔參議員蓮舫表達恭喜，並請長島議員向參與此次選舉的所有候選人代為轉達問候及祝福之意。1050920

(中央社)