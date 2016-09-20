遠航旅客身體不適 飛機緊急滑回機坪
遠東航空今天一架由高雄飛往馬公班機，在飛機滑行起飛前，有一名年近60歲的男性乘客，突傳身體不適，機上空服人員緊急以氧氣罩等救援，並滑回機坪由救護人員接手救護並送往醫院急救。
遠航機上同機的旅客，雖然行程耽誤了1個多小時，一對同機的陳姓夫婦對遠航機上服勤人員緊急救援行動，都給予高度的稱讚，對航班因此延後，是可以體諒的，畢竟人命關天，救人第一 。
遠東這架FE8885班機，原訂今天上午10時由高雄飛往馬公，當飛機滑行至跑道時，其中機上的一名近60歲男性旅客，突然身體不適，機上空勤服務人員在接獲家屬反映後，在機上立即施以氧氣罩協助。
遠航也緊急向塔台通報重新滑回機坪，同時通報地面的消防單位緊急前往救護，平安將身體不適的旅客與同行的弟弟送醫治療，機上的旅客和家屬對遠航及時的救援，都表達肯定。
遠航表示，旅客在機上突發生意外，機上的執勤人員，基本上在第一時間內都會作必要的緊急救護，所幸今天飛機還在跑道滑行，在救人第一的情況下，直接重新滑回機坪救人，但也因此延後的班機飛行時間，對機上的旅客也表示歉意。1050920
(中央社)
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