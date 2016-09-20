方大同燒千萬創音樂品牌 野心跨足電影
歌手方大同創立全新音樂品牌「賦音樂」後，將推出的新專輯「JTW西遊記」。他透露，創立公司1年多來，已陸續投入新台幣上千萬元成本，未來也有計畫跨足電影市場。
方大同今天出席電台10月「hito大台柱」活動，現場DIY製作甜品，還在煎鬆餅時，小露甩鍋技巧，頗有架勢，但仔細一看，鬆餅卻已煎到燒焦，讓在場眾人笑翻。
方大同即將推出全新專輯「JTW西遊記」，這是他自創音樂品牌「賦音樂」後的首張專輯，收錄20首歌曲、1首隱藏版歌曲，之後預計推出9支MV，下足重本，當作是送給粉絲的禮物。
被問到當了老闆，對專輯銷售有無壓力，方大同笑回，「還好，因為現在銷售都不好。」他說，自創音樂品牌是想持續創意的能量，做自己喜歡的音樂，如果光看回收，而壓低創意，並不是長久發展之計。
「賦音樂」創立1年多來，方大同已陸續投入新台幣上千萬元成本，他笑說，這麼多年賺的錢都投資下去了，有時候也會自問「幹什麼呢？」，但還是想趁還可以做的時候盡量做，打下一些基礎，可能在之後的十年慢慢做回收。
除了音樂之外，方大同也自行創立了影像品牌「賦影視」，跟導演朋友合作，一同拍攝影像作品，第一支曝光的「悟空」MV就出自於該品牌。
方大同的野心不僅止於此，他還計畫在十年當中做出一些好的電影作品，他說，「電影也是一種創意的表現，希望之後能當電影出品人、製作人，讓自己發展更多元化。」1050920
(中央社)
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