全台吉祥物賣萌激戰 貓裏喵校園催票
「2016全台吉祥物PK戰」戰況激烈，代表苗栗縣政府參賽的石虎造型「貓裏喵」網路排名暫居第3，今天起走入校園「催票」，並與年輕學子大跳「妖怪手錶」舞曲，衝高人氣。
由高雄市政府主辦的「全台吉祥物PK戰」網路投票正進行中，苗栗縣派出超萌代言吉祥物「貓裏喵」迎戰，繼上週票數名次第2，這兩天又些微滑落到第3名，縣府文化觀光局特別鎖定年輕族群，安排「貓裏喵」走入校園，除向年輕學子拉票，也進行寓教於樂宣導。
苗栗縣文觀局指出，以石虎為形象設計而成的「貓裏喵」，圓滾滾的身體上有石虎斑紋，配上一對大眼睛、生動的鬍鬚，活潑可愛模樣超級療癒，擄獲不少大小朋友喜愛，鶴岡國中師生更透過縣府官方臉書「苗栗縣1999服務讚」，希望與牠實際互動，因此走入校園第一站，就到鶴岡國中與師生同歡。
今天「貓裏喵」一踏入學校操場，就受到鶴岡國中師生熱烈歡迎，有學生特別在臉上彩繪鬍鬚、別上紅色領結，爭相與牠近距離接觸，全校200多名學生也與貓裏喵大跳舞曲「妖怪手錶」，氣氛相當熱絡。
苗栗縣文化觀光局長邱蓬新表示，「2016全台吉祥物PK戰」吸引全台32隊、57隻吉祥物賣萌，競賽方式包括網路票選、現場投票及專業評審，其中現場投票對於貓裏喵較為不利，希望占總分40%的網路投票能衝出最高票數。
文觀局指出，網路投票開放至10月4日午夜12時止，投票網址：http://www.2016pk.tw/vote_page/33，每人每天可投一次，還可參加抽獎，呼籲鄉親上網投票，一起凝聚向心力為苗栗加油。1050920
(中央社)
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