泛藍首長赴陸 柯文哲：不一定照同方式

台北市長柯文哲今天在議會備詢時，被議員問及泛藍8縣市首長會見中國大陸高官是否跟進。柯文哲說，瞭解並尊重中國政府對九二共識的堅持，「但跟進不一定要按照他們的方法」。

台北市議會下午舉行第12屆第4次定期大會第2次會議，柯文哲率各單位主管列席並備詢。

議員郭昭巖質詢時提到，泛藍8縣市首長代表團18日會見中國大陸高官後，柯文哲是否跟進；另外，前任市長和中國建立良好的交流環境，但現今政府針對大陸政策卻呈現鎖國狀況，是否要學習8縣市首長到大陸，並持續追問柯文哲是否跟進。

柯文哲說，瞭解並尊重中國政府在九二共識的堅持，「要跟進也不一定要按照他們的方法」，只要是促進兩岸和平的方式都不會拒絕。

議員提及對8縣市首長的做法有何想法，柯文哲表示，「其實要怎麼做，也是中央和地方應該一起商量，不要是地方自己搞」，這樣造成中央政府困擾，促進兩岸交流一定贊成，但是「我不贊成自己搞自己的」。

議員也提到現今政府不理會柯文哲，希望台北市走出自己的路，柯文哲笑說，「你這樣挑撥離間」。1050920

(中央社)