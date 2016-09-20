大陸國務院發佈促進創業投資發展意見
中國國務院今（20）日發布「促進創業投資持續健康發展的若干意見」，根據意見，國務院鼓勵個人、銀行、保險資產管理機構、外資等參與創業投資活動；鼓勵個人透過設立一人公司從事創業投資活動；鼓勵保險資產管理機構等創業創新資源豐富的相關機構參與創業投資；鼓勵外資擴大創業投資規模，加大對種子期、初創期創業企業支持力度。
意見還提出建立股權債權等聯動機制，鼓勵多渠道拓寬創業投資資金來源，包括要在創投領域推動發展投貸聯動、投保聯動、投債聯動等新模式，加大相關投融資支持。支持創業投資企業及其股東依法依規發行企業債券和其他債務融資工具融資，增強投資能力。
在對外開放政策方面，國務院要求有序擴大創業投資對外開放，鼓勵和支持境內外投資者在跨境創業投資及相關的投資貿易活動中使用人民幣。允許外資創業投資企業按照實際投資規模將外匯資本金結匯所得的人民幣劃入被投資企業。同時，鼓勵境內有實力的創業投資企業積極穩妥「走出去」。
在防範風險方面，國務院鼓勵長期投資和價值投資，防範和化解投資估值「泡沫化」可能引發的市場風險，要求對不進行實業投資、從事上市公司股票交易、助推投資泡沫及其他擾亂市場秩序的創業投資企業建立清查清退制度。
(工商)
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