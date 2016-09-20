Fed將再度下修中立利率水準預測

聯準會(Fed)本周決策會議備受關注，經濟學家普遍認為Fed將持續按兵不動，但另一個值得觀察的重點在於Fed是否調降長期中立利率水準預測，果真如此的話，不僅代表決策官員認為緊縮銀根的急迫性降低，同時也為其屢屢推遲升息的決策提供一個合理的解套理由。

Fed決策會議結果將於周三下午2點(台北時間周四凌晨2點)出爐，Fed主席葉倫緊接著將舉行會後記者會針對貨幣決策進行說明。

本周會議中立利率預測可能下修至2.75％，將是15個月來第4度調降，代表Fed認為經濟產出、生產力與通膨水準都比過去幾十年的平均水準來得疲軟，經濟需仰賴比往年更低的利率給予刺激。

(工商)