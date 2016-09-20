補賽周賽程密集 兄弟洋投採投1休5
中職下周起進入補賽周，其中又以中信兄弟和Lamigo桃猿賽程最操，兄弟下周將面臨7天6場的「硬戰」，總教練吳復連表示，先發輪值將讓洋投採「投1休5」，再搭配本土投手鄭錡鴻、江忠城，全力搶勝。
不只是下周要遇上7天6戰，包含本周的比賽在內，兄弟22日起要面臨6連戰，對投手調度將是一大考驗，吳復連提到，預計會讓洋投「投1休5」，而除了目前預定的鄭錡鴻、江忠城兩名本土先發外，20日開打的二軍總冠軍賽最晚會在26日結束，屆時也可以再從二軍拉上可用之兵，支援投手戰力。
按照兄弟目前的規劃，陳鴻文18日傷癒歸隊後，回到終結者位置，已調至牛棚的鄭凱文則擔任佈局投手，但鄭凱文本季是否還有機會重返先發？吳復連語帶保留地表示：「世事難料。」
打線方面，目前以30轟獨居聯盟全壘打王的蔣智賢，因右手不適在13日下二軍，吳復連表示，他預計要休2周，月底才能歸隊，但同時另一名重砲許基宏也重回球隊陣容，對火力影響應不大。
雖然兄弟已在上半季封王，拿到總冠軍賽門票，目前在下半季排名第3的他們，仍要在剩下的比賽中全力求勝，吳復連說：「一定要贏啊！要拚全年勝率第1。」
(中時電子報)
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