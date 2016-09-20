范瑋琪因「玩具車」滿腿傷 網勸還有更可怕的
藝人范瑋琪（范范）和陳建州（黑人）去年喜迎雙胞胎兒子「飛翔兄弟」，有子萬事足的范范，今年推出第十張專輯《范范的感恩節》，曾透露是歌壇「畢業作」，未來將花半年至1年的時間，專心當全職媽媽。不過，看來范范得先做好心理準備，她今（20日）透露因玩具車搞得滿腿傷，沒想到引來大批媽媽網友預告，之後還有更可怕的。
范瑋琪在臉書貼出一張自己滿腿瘀青的照片，無奈表示：「小玩具車絕對是媽媽膝蓋殺手」，看到范范傷痕累累的美腿，讓粉絲心疼直喊「好辛苦，注意安全」、「媽媽真偉大」。貼文一出，也引起不少媽媽網友的共鳴，紛紛留言說我們家也常這樣，更有人向范范預告「再不久就是lego（樂高）了」、「待他們長大開始玩lego，你才知甚麼才是真正殺手...」，大呼lego才是最可怕的。
(中時電子報)
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