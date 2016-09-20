經濟弱勢家庭 二逢颱風蕉園又毀了

強颱莫蘭蒂肆虐，屏東農損破億元，香蕉園倒一片。(謝佳潾攝)

強颱莫蘭蒂肆虐，屏東農損破億元，許多農民苦不堪言。當中1名新埤蕉農更是欲哭無淚，本是經濟弱勢家庭的他，在尼伯特重創後原要重新爬起，不料風雨無情再次摧毀好不容易修復的香蕉園，目前仍要靠社會處潮州中心救助，領取民生物資維生。

據了解，社會處潮州中心日前接獲1名案主求助，指出自己雖然家有田地種香蕉，但因有妻子、2子女及長輩要扶養，加上家逢變故，所賺的錢實在無力照顧全家，希望政府幫忙。社工介入後，持續追蹤該個案並給予協助；7月強颱尼伯特來襲時，該案主成農損苦主。

強颱尼伯特過境後，該案主疑似雨過天晴般，不但妻子、兒子陸續找到工作，幫忙分擔家計，連香蕉園的耕耘也有起色，就等著收割時大豐收，改善家中經濟，社工也為此評估準備將該個案結案；不料，強颱莫蘭蒂比尼伯特更無情，又是一陣狂風豪雨打碎農民的美夢。

強颱莫蘭蒂來襲，潮州中心擔心個案生活狀況，社工們一一打電話關心案主，而當該個案接起電話時，無奈的向社工表示「我的蕉園又毀了」。他說，妻子雖然有在工作，但也是偶爾打零工，家中經濟還是靠務農為主，原本以為一切將好轉，但沒想到又是一場惡夢。

潮州中心社工督導員陳麗娟表示，志工同仁接獲該個案的求救後，有持續給予關心及支持，並提供民生物資暫解燃眉之急，後續將評估是否給予金援。

(中時)