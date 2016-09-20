經濟弱勢家庭 二逢颱風蕉園又毀了
強颱莫蘭蒂肆虐，屏東農損破億元，許多農民苦不堪言。當中1名新埤蕉農更是欲哭無淚，本是經濟弱勢家庭的他，在尼伯特重創後原要重新爬起，不料風雨無情再次摧毀好不容易修復的香蕉園，目前仍要靠社會處潮州中心救助，領取民生物資維生。
據了解，社會處潮州中心日前接獲1名案主求助，指出自己雖然家有田地種香蕉，但因有妻子、2子女及長輩要扶養，加上家逢變故，所賺的錢實在無力照顧全家，希望政府幫忙。社工介入後，持續追蹤該個案並給予協助；7月強颱尼伯特來襲時，該案主成農損苦主。
強颱尼伯特過境後，該案主疑似雨過天晴般，不但妻子、兒子陸續找到工作，幫忙分擔家計，連香蕉園的耕耘也有起色，就等著收割時大豐收，改善家中經濟，社工也為此評估準備將該個案結案；不料，強颱莫蘭蒂比尼伯特更無情，又是一陣狂風豪雨打碎農民的美夢。
強颱莫蘭蒂來襲，潮州中心擔心個案生活狀況，社工們一一打電話關心案主，而當該個案接起電話時，無奈的向社工表示「我的蕉園又毀了」。他說，妻子雖然有在工作，但也是偶爾打零工，家中經濟還是靠務農為主，原本以為一切將好轉，但沒想到又是一場惡夢。
潮州中心社工督導員陳麗娟表示，志工同仁接獲該個案的求救後，有持續給予關心及支持，並提供民生物資暫解燃眉之急，後續將評估是否給予金援。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。