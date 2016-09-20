研究：男性極度焦慮 癌症死亡風險倍增

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研究發現，飽受極度焦慮所苦的男性死於癌症風險的機率，是正常男性的2倍，不過女性患有這類心理健康問題，死於癌症的風險卻不會增加。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，研究人員發現，比起女性，男性較可能藉由飲酒和吸菸來「自我治療」焦慮，這兩項都是增加罹癌風險的因子。

女性可能較早尋求醫療協助，即早檢出罹患癌症，讓治療較為容易。

這項研究追蹤了1萬5938名英國人，其中有些診斷出罹患廣泛性焦慮症（generalized anxiety disorder）。研究人員說，這種焦慮症的主要特點是過度和難以控制地對許多生活面向感到擔憂。

廣泛性焦慮症症狀包括肌肉緊張、失眠、無法專心和坐立不安。在這項研究中，共有126名男子（占全體1.8%）和215名女性（占全體2.4%）罹患這種焦慮症。

英國醫學研究會（Medical Research Council）和英國癌症研究協會（Cancer Research UK）資助的研究發現，在長達15年的追蹤期間，研究人員發現罹患廣泛性焦慮症的男性，死於癌症機率是正常男性的2倍。而罹患焦慮症的女性死於癌症風險則未增加。

劍橋大學（University of Cambridge）心理健康研究人員芮梅斯（Olivia Remes）說：「研究人員、決策者和臨床醫師不夠重視焦慮症，這種情況必須改變。」

她說：「透過這項研究，我們證明了焦慮不只是1種人格特質，而是1種失調，可能與癌症等死亡風險有關。」（譯者：中央社劉文瑜）1050920

(中央社)